Intervenuto in diretta su Twitch durante una partita a Fifa 21, l’attaccante della Lazio Ciro Immobile ha parlato anche della Nazionale italiana impegnata stasera contro la Polonia, match al quale il giocatore non riuscirà a prendere parte per via della positività al Covid-19: “Se gioco alla Play questa sera? No ragazzi, c’è l’Italia. Chi sarà il capitano? Non so, penso uno tra Florenzi e Insigne”.

Fonte: TMW