Improta: “Il Napoli è attrezzato per vincere il campionato, lo ripeto con forza”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Gianni Improta, ex centrocampista del Napoli: “Scudetto? La Juventus può raggiungere qualcuna delle squadre ma non tutte. Non è possibile che tutte le 3 squadre davanti facciano risalire la Juve o l’Atalanta. Io continuo a dire che il Napoli è attrezzato per vincere il campionato e lo ripeto con forza perché sta recuperando gli effettivi ed è uscito dalle altre competizioni. La vittoria con la Lazio può dare una spinta emotiva non indifferente. Chi scende in campo può essere utile anche se magari utilizzato in maniera più altalenante. Manca la cazzimma al Napoli? Io ho sempre detto che era meglio uscire dall’Europa League, ora ci si concentra solo sul campionato. Il Napoli è forte per competere per lo Scudetto ma non per più competizioni. Sono rimasto anche io un po’ perplesso su come Spalletti è uscito fuori dopo la vittoria”.