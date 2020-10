In Campania da lunedì stop a scuole dell’infanzia. De Luca: “Il governo sta perdendo tempo”

Stop alle scuole dell’infanzia in Campania a partire da lunedì. E’ quanto prevede l’ordinanza numero 86 firmata dal presidente della Regione, Vincenzo De Luca, che contiene ulteriori misure di contenimento per il contagio da covid-19. Lo stop è a partire da lunedì 2 novembre e fino al 14 novembre prossimi. Intanto, in diretta Facebook, De Luca parla di “fortissimi ritardi delle decisioni del Governo fatte con la logica del mezzo mezzo che scontenta tutti e non risolve problemi”. E aggiunge: “C’è una sottovalutazione grave della pesantezza dell’epidemia oggi e quindi tempi di decisione incompatibili con la gravità dell’epidemia, sta perdendo tempo prezioso”. , “Nessuno si permetta di immaginare misure mezze mezze, per il livello di gravità del contagio le uniche misure non solo serie ma efficaci sono misure di carattere nazionale”, dice De Luca in merito ad ipotesi di lockdown per Napoli: “Il resto è tempo perso, ci sono regioni nelle quali le percentuali sono enormemente superiori a Napoli. Nessuno dica oggi stupidaggini, le uniche misure sono di carattere nazionale, il resto sono cose intollerabili”. Il governatore punta anche il dito contro una parte del mondo dell’informazione e cita l’enciclica di PapaFrancesco ‘Fratelli tutti’. “C’è un capitolo, illusione della comunicazione, dove il Papa fa delle considerazioni di grandissima lucidità appropriate per i tanti pollai televisivi”. – See more at: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Covid-in-Campania-da-lunedi-stop-a-scuole-infanzia-De-Luca-Il-governo-sta-perdendo-tempo-cdb4b5be-9825-4630-b6c5-6734793e0529.html