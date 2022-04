IN CASA DELL’AVVERSARIO – Fiorentina, Italiano in emergenza sogna l’Europa e l’impresa al Maradona

Trentaduesima giornata di campionato ed il Napoli si accinge a giocare la prima delle ultime sette finali per provare a coronare il sogno scudetto. La Champions League è ormai raggiunta (o meglio manca solo l’aritmetica) ed il club partenopeo con i suoi tifosi affronta un avversario storicamente difficile, la Fiorentina. Italiano sogna ancora la qualificazione in Europa e vuole provare a fare ‘uno scherzetto’ alla squadra di Luciano Spalletti. Analizziamo meglio i prossimi avversari degli azzurri:

CAMPIONATO = La Fiorentina è ottava in classifica con una gara in meno da recuperare. Il club viola con i tre punti scavalcherebbe la Lazio mentre resta dietro all’Atalanta (entrambe le squadre hanno una gara in meno). In questa stagione il club gigliato ha collezionato 15 vittorie, cinque pareggi e 10 sconfitte. Ottimo attacco, ma una difesa che prende un pò troppi gol per la zona europea della Serie A.

PROBABILE FORMAZIONE = Diversi problemi per Italiano che dovrà fare a meno di Odriozola, Torreira (squalificato) e Bonaventura ed un centrocampo quasi obbligato. In attacco Piatek è acciaccato e potrebbe esserci una nuova chance per il giovane Cabral.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Amrabat, Duncan; Nico Gonzalez, Cabral, Sottil. All.Italiano

LE DICHIARAZIONI = Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato cosi in vista del big match del Maradona:

“In settimana abbiamo lavorato molto bene. Ci avviciniamo bene contro una squadra in forma, che già da inizio anno si sapeva fosse una delle favorite. Giocheremo in uno stadio da grandi occasioni e dobbiamo farci trovare pronti, sapendo che il Napoli ci metterà in difficoltà”.

TERNA ARBITRALE =

Arbitro: Maurizio Mariani (sez. Aprilia)

Assistenti: PAGANESSI–TOLFO

IV: GARIGLIO

VAR: BANTI

AVAR: VALERIANI

I PRECEDENTI = Le due squadre si affrontano per la 144esima volta in Serie A. Sarà, il match numero 72 tra le due squadre al Maradona, in serie A.

I PRECEDENTI:

33 vittorie Napoli;

21 pareggi;

17 vittorie Fiorentina

A cura di Mario Tramo