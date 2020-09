In Spagna nasce una squadra di calcio dedicata a Sabrina Salerno

Boys Boys Boys… i’m looking for a good time. Anni Ottanta, la hit di Sabrina Salerno arriva in disco come una scarica di ormoni e adrenalina tra palco e realtà. Un viaggio a ritroso nel tempo col rischio di perdersi tra le note “bombastiche” delle madrine di allora: la mora di Genova (che in carriera è riuscita a vendere 20 milioni di dischi) e la bionda d’Oltremanica Samantha Fox. Touch me… Call me (cantata in duetto con la collega italiana) e vieni risucchiato al tempo dell’adolescenza irrequieta e un po’ ribelle.

Oggi come allora c’è qualcuno che ancora canticchia la leggerezza di quei motivi così semplici e così popolari. A Siviglia un gruppo di giocatori amatoriali di Calcio a 7 ​​ha deciso di fondare un club che prende il nome dalla loro musa ispiratrice. Chi è? Si chiama Società Sportiva Sabrina Salerno ed è pronta a iscriversi al campionato di categoria. Gloria e Disordine è il motto che campeggia sullo stemma colorato d’azzurro mentre sullo sfondo s’intravede la silhouette stilizzata della cantante italiana. Oggi 50enne e in splendida forma, di recente è tornata in auge anche per la partecipazione al Festival di Sanremo 2020.

Una Casa italiana d’abbigliamento sportivo (la Givova) fornirà la divisa e il materiale tecnico necessario per andare in campo Su Twitter è già stato chiesto molto su come ottenere alcune delle loro magliette magiche. Azzurro, grigio, rosa e rosa shocking le sfumature delle casacche presentate dalla neonata società andalusa in campo per la Gloria e con gli ormoni in Disordine.

