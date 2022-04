Inchiesta Juve, Bonucci e Chiellini sentiti in Procura

Nella giornata di oggi, sono stati sentiti in Procura nell’ambito dell’inchiesta “Prisma” sulla Juventus, Juan Cuadrado e i difensori Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci.



È durata circa un paio d’ore l’audizione del difensore toscano. Chiellini è stato ascoltato come testimone nel filone di indagine sul tema stipendi, in particolare con riferimento al differimento di alcune mensilità concordato fra il club bianconero e i tesserati per far fronte alle difficoltà finanziarie dovute all’emergenza Covid.