Incredibile Domenech: ”Mercato? Mi sarebbe piaciuto prendere Maradona, ma è morto”

Raymond Domenech fa come sempre parlare di sé in conferenza stampa, in merito alle domande di mercato che riguardano il Nantes. Nella fattispecie, sul rifiuto di Jean Lucas di firmare per i canaries ha dichiarato: “Non lo so, non ho seguito le vicissitudini. È a Brest. Punto. Così è la vita”. Il centrocampista è in verità ancora a Lione, anche se per il suo trasferimento in Bretagna è ormai cosa fatta. Una scelta preferita a quella di Nantes. Che Domenech prende con ironia: “Mi sarebbe piaciuto prendere Maradona, ma è morto. È così. La finestra di mercato per me, ma come per tutti gli allenatori, è una ferita”. Per la cronaca i gialloverdi potrebbero ingaggiare l’ex meteora del Lecce Giannelli Imbula, che è stato in prova per dieci giorni.