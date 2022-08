Secondo quanto riferito da Al Araby, media marocchino, c’è una trattativa in corso tra il Marocco e Walter Mazzarri per affidargli la panchina della Nazionale. L’ex allenatore del Napoli è arrivato oggi nel Paese per incontrare direttamente Fawzi Lekjaa, numero uno della Federcalcio locale. Una notizia clamorosa, col Marocco che parteciperà anche ai Mondiali in Qatar il prossimo novembre. Sono attesi nuovi aggiornamenti.