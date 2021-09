CdM – Infortuni di Meret e Ghoulam, ecco i tempi di recupero dei calciatori azzurri

Il Corriere del Mezzogiorno scrive a proposito delle condizioni del portiere del Napoli Alex Meret e del terzino azzurro Faouzi Ghoulam : “Ieri anche Meret ha alternato le terapie con gli esercizi in palestra, la frattura dell’apofisi trasversa di sinistra della terza e quarta vertebra lombare non si è ancora consolidata dopo un periodo di riposo, quindi bisognerà aspettare un po’ di tempo per riportarlo in gruppo. Ghoulam si è sottoposto ad un controllo a Villa Stuart: ha incassato un altro parere positivo e può andare avanti nel percorso che dovrebbe portarlo nei convocati tra fine settembre e inizio ottobre”.