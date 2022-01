Come riporta l’edizione odierna di Repubblica l’infortunio di Ospina consegna i guantoni da titolare a Meret. Il portiere italiano ieri, a dispetto dei gol subiti, non ha giocato una brutta partita e adesso è chiamato a difendere la porta azzurra. Un’occasione per il portiere che, in attesa di conoscere i tempi di recupero di Ospina, avrà sui suoi guanti la titolarità contro il Bologna.