Inler: “Napoli sarà sempre nel mio cuore, vincere lì è indescrivibile”

Gokhan Inler, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

“Napoli sarà per sempre nel mio cuore, è lì che sono diventato un calciatore vero. Vincere con il Napoli è indescrivibile per me. Quando potrò, verrò in città. In questo periodo stiamo giocando. Ogni tanto sono già venuto a Napoli. Ogni respiro a Napoli è bellissimo. Presentazione con la maschera del leone? Non era una mia idea, ma De Laurentiis voleva farlo e io ho accettato. Per i tifosi sono diventato il leone e lo sono ancora”.