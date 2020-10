Insigne a DAZN: “Merito di Gattuso se stiamo facendo così bene, siamo una grande squadra”

Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Benevento per 1-2:

“Sono contento per il risultato e per il gol di mio fratello. Gli ho detto che ho il sinistro migliore del suo (ride, ndr). Era importante vincere oggi per continuare a crescere, giovedì abbiamo una partita importante in Spagna. Le critiche fanno bene, ci sta riceverle perché dopo l’Atalanta i tifosi si aspettavano tanto nella partita con l’AZ. In campo però ci sono anche gli avversari e fa parte del gioco. Oggi il primo tempo non è stato di alto livello, ma nella ripresa abbiamo ribaltato il risultato. Da quando è arrivato Gattuso ho un grandissimo rapporto con lui, mi ha dato fiducia dal primo momento. Anche da giocatore era così, so che vorrebbe scendere anche lui in campo con noi. Da quando è arrivato siamo cambiati e i risultati che stiamo conquistando sono merito suo. Vincere trofei? Noi ci giochiamo tutte le partite come se fossero finali, siamo una grande squadra. Rispetto agli altri anni abbiamo una rosa ampia, ma grazie al mister ci sentiamo tutti importanti e diamo il 100%“.