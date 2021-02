Insigne a SKY: “Tanti problemi, ma ci siamo compattati da squadra. Che emozione i 100 gol!”

Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Sky Sport‘ dopo la vittoria contro la Juventus per 1-0:

“Siamo contenti del risultato, ma soprattutto per la prestazione, da squadra. Abbiamo lottato tutti insieme fino alla fine. Abbiamo giocato uno in meno perché Chucky non ce la faceva. Ci siamo compattati da squadra. Spero di sì, quest’anno non stiamo facendo benissimo come la fine dello scorso anno. Tanti problemi tra Covid e infortuni, come per esempio. Bisogna andare avanti perché anche Ospina ha avuto dei problemi e si gioca ogni tre giorni. Non possiamo fermarci. Rigore? Ero sereno, ho la fiducia dei miei compagni, del mister. Mi spiace ciò che è accaduto in Supercoppa. Se penso agli errori non vado più avanti. 100 gol? Grandissima emozione, raggiungere questo traguardo da napoletano spero di continuare a farne altri. Dedica è per mia moglie perché domani è San Valentino, poi al mister e ai miei compagni che stanno soffrendo“.