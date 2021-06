Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport:

“A trent’anni mi sento vecchio (ride, ndr). Sono contento soprattutto per la prestazione, abbiamo fatto una bellissima partita. Ora dobbiamo recuperare le

energie, sono contento per la fiducia del

mister e dei compagni. Mancini ha creato un grande spirito, ognuno si esprime al

meglio e si diverte. È ancora presto per parlare di dove possiamo arrivare, sarà bellissimo giocare con il pubblico, non siamo più abituati”