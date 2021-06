Insigne a SKY: “All’intervallo Mancini ci ha detto di giocare tranquilli. L’esultanza è per Lino Banfi”

Autore del gol del 3-0 e di una grande partita, Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky dopo il tris segnato alla Turchia: “All’inizio eravamo un po’ tesi e timorosi, e non siamo stati bravi a fare ciò che sapevamo. Siamo stati bravi a restare in partita, non ci ha condizionato l’episodio del rigore. Nel secondo tempo siamo entrati bene, abbiamo fatto il nostro gioco e abbiamo fatto tre gol importanti. C’è sempre da migliorare, quello che ci chiede Manicni è di stare tranquilli e fare cose che sappiamo, non possiamo farci condizionare dagli avversari. A fine primo tempo ci ha detto di stare tranquilli, conosce le nostre qualità e penso che dovremo ripartire dal secondo tempo, con qualità e serenità. Lino Banfi? Chiellini ci ha detto che ci ha chiamato. Ci ha girato un video e l’abbiamo visto a pranzo. L’esultanza fatta ce l’aveva chiesta lui”.