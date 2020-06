Insigne, è l’ora della maturità. Prima il finale di stagione, poi il rinnovo a vita col Napoli

Ventinove anni oggi, Lorenzo Insigne carico più che mai per la ripartenza del Napoli, primo appuntamento la semifinale di ritorno di coppa Italia contro l’Inter. Comincia infatti un’altra fase della sua carriera in maglia azzurra – sottolinea Il Mattino – ora che è entrato nel pieno della maturità calcistica. La volata finale con il Napoli tra coppa Italia, campionato e Champions League: dall’arrivo di Gattuso il suo talento è tornato a splendere, prestazioni al top e gol importanti. Sereno e convinto, il suo contratto è in scadenza nel 2022, più in là si comincerà a parlare del rinnovo (ad assisterlo nella trattativa sarà un nuovo procuratore, il napoletano Vincenzo Pisacane). Un prolungamento significherebbe legarsi praticamente a vita a Napoli. Ma in questo momento la priorità sarà più che mai legata al campo, ora un finale di stagione tutto di un fiato, poi un breve break: a settembre di nuovo in campo per la nuova stagione che si chiuderà con gli Europei 2021 con l’Italia di Mancini.