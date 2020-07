Insigne, l’agente: “Ha sbagliato un gol ma sta dando il massimo. E’ umano avere cali”

Ai microfoni di radio Punto nuovo è intervenuto Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne. Ecco le sue parole:

“Non è un momento facile per il Napoli, ma non è giusto dare la colpa a Gattuso adesso. Motivare dei calciatori che hanno passato quello che hanno passato e non lottano ormai per nulla, non è cosa semplice. Prestazione di Lorenzo? Ieri, ha sbagliato un gol facile, ma bravo anche Candreva a chiudergli lo spazio. E’ vero che sta giocando tanto, ma sta dando il 100% in ogni partita. Poi è umano vivere momenti di calo come questi”.