Insigne, l’agente: “Il rapporto con Gattuso è straordinario. Raiola? Non lo aveva scelto per andare via”

Il Mattino di oggi ha pubblicato una lunga intervista a Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, capitano del Napoli. Si è parlato ovviamente della sua collaborazione con il ragazzo, oltre che di vari altri temi (come il rapporto tra Insigne e l’allenatore Gattuso).

Ecco le principali parole dell’agente di Insigne: “Rapporto con Gattuso? Straordinario, di quelli che dovrebbero esserci tra tutti i giocatori e gli allenatori. Io e Insigne ci conosciamo già da qualche anno perché abbiamo un amico in comune. Così, quando Lorenzo mi ha detto che stava pensando di cambiare agente io mi sono proposto. Lui si è preso un po’ di tempo per riflettere e poi quando ha accettato sono stato contentissimo. Spero di essere il meglio per lui, dovrò dimostrarlo.

Rottura con Raiola? Sapevo che le cose tra loro non andavano benissimo per via di questioni personali. Di sicuro non aveva scelto Raiola per andare via da Napoli. Rinnovo? Prematuro parlarne perché Lorenzo ha altri due anni di contratto. A Napoli sta benissimo”.