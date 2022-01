Insigne, l’ex agente: “Lorenzo non ha mai fatto mancare il suo sostegno al Napoli”

Antonio Ottaiano, ex agente di Lorenzo Insigne, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Radio Goal” su Kiss Kiss Napoli: “Perchè dovremmo temere una mancanza di impegno da parte di Insigne? Non bisogna creare discussioni pretestuose e i tifosi azzurri devono stare tranquili. Lorenzo non ha mai fatto mancare il suo sotegno al Napoli, e se pure ha fatto qualche partita sotto tono nel suo percorso in azzurro, credo sia comprensibile. Da tifoso vorrei che tutti i migliori giocatori, giocassero a Napoli, ma i rapporti si interrompono quando le parti non trovano un accordo. Mi auguro che il pubblico non abbia un atteggiamento sbagliato da qui alla fine del campionato”.