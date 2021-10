Insigne, l’ex agente: “Rinnovo? I contratti si fanno in due.”

Antonio Ottaiano, ex agente di Lorenzo Insigne, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Radio Goal” su Kiss Kiss Napoli: “Reggere all’evento non favorevole di un rigore sbagliato, il Napoli ha mostrato di poter vincere con un gol straordinario di Osimhen. La strada intrapresa dal Napoli è positiva: ci sono tutte le condizioni per continuare a vincere. Un gruppo coeso che può arrivare fino alla fine. Rigore di Insigne? E’ il rigorista che deve valutare e decidere se tirare o meno. Non ci si dimentica di tirarli bene, è un momento e tornerà dal dischetto per segnare. Rinnovo? I contratti si fanno in due”.