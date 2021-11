Insigne, se non rinnova c’è l’Inter? Marotta chiarisce

In casa Napoli continua a tenere banco la diatriba tra De Laurentiis e Insigne circa il rinnovo. Le parti, seppur in timido avvicinamento, sono ancora distanti. Ecco quindi che spunta l’ipotesi Inter. Dei nerezzurri si è recentemente parlato molto in relazione a Lorenzo Insigne. Alcuni hanno anche azzardato che il passaggio potrebbe concretizzarsi già a gennaio.

A chiarire la situazione ci ha però pensato Giuseppe Marotta che, intervenuto ai microfoni di Radio Rai ha rilasciato alcune dichiarazioni interpretabili anche in ottica Insigne: “siamo concentrati su questo gruppo e sulla nostra rosa formata in gran parte da campioni d’Italia. La squadra sta rispondendo a quelle che sono le aspettative. A gennaio non penso che faremo cambiamenti, pensiamo a giugno e a investimenti per il futuro.”

Non gennaio, quindi. Forse giugno, quando il contratto del numero 24 potrebbe, senza accordo, scadere e di conseguenza liberarsi a zero.