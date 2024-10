“Integrazione rapida ed essenziale”, McTominay elogiato anche in Inghilterra

Il mondo calcistico si sta rendendo sempre più conto di quanto l’acquisto di Scott McTominay possa essere considerato un vero e proprio colpo geniale del Napoli.

“Acquistato per 30,5 milioni dal Manchester United, McTominay sembra già l’affare dell’anno”, scrive la Gazzetta dello Sport. Anche dall’Inghilterra, però, iniziano a notare il talento dello scozzese strappato allo United e mai del tutto apprezzato in Premier League.

“Il ragazzo la cui versatilità potrebbe trasformare una mano modesta in una vincente [..] Il Napoli ha modificato l’intero assetto tattico per adattarsi alle capacità di McTominay. Hanno iniziato questa stagione utilizzando una difesa a tre familiare a chiunque abbia seguito Conte durante la sua carriera, ma sono passati a una difesa a quattro contro la Juventus e non si sono più guardati indietro [..] Ci si aspettava che Conte riportasse questa squadra competitiva in cima alla Serie A, forse non così in fretta. La rapida integrazione di McTominay è stata essenziale”, scrive il Guardian.