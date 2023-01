Inter, Acerbi a Sky: “Siamo riusciti a dare pochi spazi al Napoli. Scudetto? Ci crediamo”

Francesco Acerbi, difensore dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport dopo la vittoria contro il Napoli: “Siamo stati tutti molto bravi, abbiamo fatto una grande partita dal punto di vista dell’attenzione e dell’aggressione, lasciando pochi spazi al Napoli. Lo Scudetto? Noi ci crediamo, ma dipende da noi. Non abbiamo iniziato benissimo il campionato e questa vittoria non cambia nulla: se non batti il Monza, diventa inutile aver battuto gli azzurri. Dipende solo da noi. Sicuramente questa vittoria ci fa fare un passo in avanti e ci dà una buona dose di autostima. Ci auguriamo di poter fare un filotto di vittorie importante perché abbiamo i giocatori per fare la differenza. Le qualità dei singoli, però, vengono dopo e per questo dobbiamo dimostrarci forti come squadra e uniti. Dipende da noi, dalla nostra voglia e la nostra umiltà di difendere e attaccare tutti insieme contro tutte le squadre”.