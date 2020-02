Inter, Conte: “Eriksen ha faticato un bel po’, poi si è sciolto. Sarà inserito coi tempi giusti”

l tecnico dell’Inter Antonio Conte, intervistato da Inter TV, commenta così la vittoria ottenuto sul campo del Ludogorets: “”Nel primo tempo, da parte nostra, c’era un’intensità molto bassa sia in fase di pressing che in quella di costruzione. Quando la palla gira in maniera lenta, è ovvio che l’avversario riesce a chiudere tutti gli spazi. Nel secondo tempo abbiamo cambiato giri, è stata una buona frazione di gioco. Abbiamo avuto dunque le occasioni per segnare. Quali risposte ho ottenuto da alcuni singoli? Quelle che mi attendevo. L’Europa League toglie tante energie, sia fisiche che mentali, e c’è bisogno di tutti. Sono stato molto chiaro con i ragazzi: li faremo ruotare, ciascuno di loro si è messo a disposizione. Voglio risposte importanti, per essere messo in difficoltà della partita successiva. Rientreremo a Milano domani… Avremo soltanto sabato per cercare di preparare al meglio la sfida contro la Sampdoria. Proprio per questo bisogna sempre dare continuità al lavoro”.

La prestazione di Eriksen?

“Il ragazzo ha bisogno di trovare la migliore condizione fisica e la giusta intensità. Io penso che anche oggi abbia faticato un bel po’, così come tutta la squadra. Poi si è sciolto di più. Ha qualità e lo dimostra durante la partita: ha dei mezzi per essere determinante nell’assist, nel tiro e nella conclusione a rete. Non capisco perché vi sia tutta questa ansia nei confronti di un calciatore che è arrivato in una grande squadra come l’Inter. Bisogna integrarlo senza farsi prendere da eccessive ansie. Io voglio il bene dell’Inter, dunque farò sì che Eriksen venga inserito con i giusti tempi”.