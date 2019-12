Antonio Conte lo aveva detto: bisogna tenere duro sino a Natale e poi si vedrà un’altra Inter. Le feste stanno per finire e alla Pinetina si sono rivisti tanti volti che erano “spariti” da un po’ di tempo. Così, alla ripresa degli allenamenti in vista della 18.a giornata di campionato, che vedrà i nerazzurri affrontare il Napoli di Gattusa al San Paolo lunedì sera, si sono rivisti in gruppo anche Stefano Sensi, Niccolo Barella e Alexis Sanchez, reduci da un lungo periodo di assenza per infortunio. In vista della sfida col Napoli, Conte ha ritrovato Sensi,Barella e Sanchez

Sensi dovrebbe partire titolare dopo aver già giocato uno spezzone di gara contro il Genoa, mentre Barella e Sanchez hanno ripreso il lavoro parziale in gruppo e potrebbero essere convocati proprio per la sfida agli azzurri..

Una gran bella notizia per Conte, che finalmente potrà fare le sue scelte di formazione in base allo stato di forma dei giocatori e non solo alla loro presenza in gruppo. Soprattutto a centrocampo, dove la lunga assenza di Barelli e Sensi ha costretto agli straordinari i vari Brozovic, Vecino, Borja Valero e Gagliardini. Il tutto in attesa di capire se il mercato di gennaio porterà anche Vidal.

Il rientro di Sanchez, invece, permetterà alcune rotazioni in attacco, con Lukaku e Lautaro Martienz, che finora hanno tirato la carretta praticamente da soli.

fonte: sportmediaset