Inter, Conte: “Vogliamo vincere, l’Europa League è una competizione importante. Sarà una sfida sporca”

In vista della decisiva sfida contro il Getafe ha parlato così il tecnico dell’Inter Antonio Conte. Ecco le sue parole:

“Vincere aiuta a vincere, c’è poco da dire. Le vittorie portano convinzione e autostima, oltre che autorevolezza. Le ultime 3 partite hanno dimostrato miglioramenti e mi auguro che domani possa essere un altro step. Voglio una risposta che dia continuità a quanto fatto. Getafe? Potrà essere una partita sporca e dovremo sporcarci, ma la squadra ha raggiunto la maturità per calarsi in questo tipo di gara. Dovremo dimostrare di meritare di andare avanti. Se saremo più bravi andremo avanti, altrimenti ci fermeremo”.

Infine: “Non conta se l’Europa League è importante per me. E’ una competizione importante per noi tutti, soprattutto per l’Inter. Parliamo per il noi e non per l’io, dell’Inter e non solo di Conte”.