Inter, Dzeko: “Spalletti-Totti? Si poteva risolvere in modo diverso”

Edin Dzeko, ex attaccante della Roma approdato in estate all’Inter, ha parlato al Corriere della Sera dell’addio di Totti ai giallorossi a causa anche del rapporto con Spalletti: “Si poteva risolvere in altro modo: uno è un grande allenatore, l’altro una leggenda, è un peccato che sia finita così. Mi dispiace di non aver beccato Totti prima, mi potevo divertire molto di più anche con lui. Ma me lo sono goduto, sono orgoglioso della strada fatta. Alla Roma mi è mancato solo un trofeo: sono stati sei anni splendidi”.