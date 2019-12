Inter, Esposito: “Ringrazio mister e società. Lukaku mi ha tranquillizzato”

Sebastiano Esposito, attaccante dell’Inter, ha parlato in questo modo ai microfoni di InterTV a margine della sfida contro il Genoa, nella quale ha trovato il primo gol in prima squadra: “Questa per me è stata una settimana fantastica, ma allo stesso tempo un po’ difficile perché sono stato ansioso. Non nego che ieri non ho dormito: sono stato tutta la notte a pensare a questa partita. Devo ringraziare la squadra, il mister, la società… Romelu (Lukaku, ndr), soprattutto, per il gol. Sono tutte persone fantastiche, prima di essere lavoratori fantastici. Per me questa è un’emozione bellissima. Ho provato a convincere Romelu: una persona fantastica, con tanta esperienza e un vissuto un po’ difficile; lo sappiamo tutti. Ieri in allenamento mi vedeva un po’ in ansia: mi ha tranquillizzato, dicendomi di usare la testa. Sono contento della vittoria della squadra, della fiducia del mister e della società, che ogni giorno mi è dietro. Poi ben vengano il gol ed i record. Noi lavoriamo tutta la settimana per arrivare alla partita nel migliore dei modi. Vogliamo vincere sempre: questa è la mentalità che ci ha portato il mister. Bisogna ascoltarlo. Il mio auspicio per il 2020? Continuare a lavorare in questo modo”, riporta Fcinternews.it.