Inter, Farris a DAZN: “Contro il Napoli una partita che può indirizzare il campionato”

Massimiliano Farris, viceallenatore dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN prima della sfida contro il Napoli: “Partita importante, non decisiva, ma può indirizzare il campionato. Scelta di Dimarco? Per un naturale avvicendamento, D’Ambrosio ha giocato molto bene in Coppa Italia, ma abbiamo tanti giocatori, undici per iniziare e altri in panchina che possono dare una mano, l’idea è portare avanti lospirito di squadra. Nella gara d’andata grandissima partita di Ranocchia, Osimhen è un attaccante importante, ci saranno situazioni uno contro uno e situazioni di raddoppio e copertura”.