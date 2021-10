Inter, Inzaghi: “Correa grandissima risorsa per noi, c’è una Società forte e il lavoro è più semplice”

L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Inter-Udinese.

Stavi pensando di togliere Correa prima dei gol?

Assolutamente no, il primo tempo ha fatto quello che gli avevo chiesto, poi è normale che a volte si possa sbagliare qualche passaggio e qualche scelta, ma è un giocatore che conosco, una grandissima risorsa per noi, come lo sono gli altri tre attaccanti. Ho la fortuna in questo momento di averli tutti e quattro a disposizione, dovrò essere bravo io di volta in volta a scegliere.

È d’accordo che con i recenti rinnovi stia cambiando lo scenario e che gli stessi stiano aiutando il suo lavoro?

Sicuramente. Io ho la fortuna di avere una Società forte alle spalle che mi aiuta in tutte le cose. È normale che il rinnovo di Lautaro sia importantissimo, per noi è un giocatore molto importante. Adesso aspettiamo quello di Barella, di Brozovic. Ho tanta gente attorno, parlo di Marotta, di Ausilio, di Baccin, che sono sempre con me quotidianamente e cercano sempre di aiutarmi – nonostante a inizio stagione sapessimo che qualche problema ci potesse essere – siamo tutti uniti, andiamo in un’unica direzione. C’è una Società forte e il lavoro è più semplice.

Cosa rappresentano le prossime due settimane per voi?

Ci aspettano due partite importantissime. Prima di queste però abbiamo una partita di Champions probabilmente più importante delle altre due. Dovremo essere bravi a ragionare di partita in partita, sapendo che dopo 11 partite con 24 punti avremmo potuto averne di più. Dobbiamo guardare avanti, abbiamo due squadre davanti a noi che sono state impeccabili.