Inter, Inzaghi in conferenza stampa: “Abbiamo rischiato quasi zero”

Ecco le dichiarazioni di Simone Inzaghi in conferenza stampa: “Tre attaccanti? Ne abbiamo quattro, c’è anche Correa che comincia a star bene e ci darà grandi soddisfazioni, l’augurio di ogni allenatore è avere tutti i giocatori a disposizione, da settembre a dicembre abbiamo giocato con Lukaku in meno, Correa part-time, il mio augurio è di averne quattro a disposizione fino alla fine. Sappiamo che siamo l’Inter, abbiamo vinto nove delle ultime dieci partite e si è parlato di Inzaghi come accade sempre. Abbiamo rischiato quasi zero contro una squadra che dal 15 agosto ad oggi aveva fatto percorso netto sia in campionato che in Champions League. DI stasera mi porto chiaramente la felicità della vittoria da regalare a tifosi e società, mi è piaciuto come sono entrati i cinque subentranti, non è facile entrare in queste partite, a me da calciatore è accaduto spesso. Acerbi? Lo conoscevo, la società è stata brava nel prenderlo, ha concentrazione, aggressività, è un giocatore da prendere come esempio.