Accorciare i tempi in vista del Liverpool. E’ questo l’obiettivo dell’Inter che oggi alle 18 sarà ospite del Napoli nello scontro al vertice del nostro campionato. Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il tecnico Simone Inzaghi però non vuole perdere tempo. Dopo il match infatti i nerazzurri faranno immediatamente ritorno a Milano con un volo charter per poi dedicarsi alla marcia di avvicinamento alla gara contro i Reds.