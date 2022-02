Inter, Inzaghi: “Ottimo secondo tempo a Napoli. Scudetto? Si lotterà fino alla fine”

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League con il Liverpool:

“Personalmente sono molto soddisfatto dal punto di vista delle prestazioni. Per 70′ abbiamo fatto un grandissimo derby, a Napoli abbiamo giocato un ottimo secondo tempo. Poi è normale che avendo preso 1 punto su 6 non sono soddisfatto, ma per ciò che abbiamo espresso abbiamo fatto due grandi partite contro due grandissime squadre che con noi e con la Juventus, visto il trend e il mercato fatto, daranno vita ad un campionato aperto e che si giocherà sui dettagli fino all’ultima giornata”.

Cosa la fa essere più fiducioso in vista di domani? – “I segnali che mi dà la squadra, sabato abbiamo fatto un’ottima partita contro un Napoli molto forte, nel primo tempo abbiamo fatto una partita normale quando in queste sfide serve di più. Siamo rimasti in gara nonostante il rigore e nella ripresa siamo rientrati con enorme voglia di vincere. Sono fiducioso, non partiamo battuti”