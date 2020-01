Inter, L. Martinez: “Il Napoli gioca molto bene a calcio. Felici di aver vinto qui dopo tanti anni”

Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Inter TV dopo la vittoria contro il Napoli:

“Siamo felici, non vincevamo qua da tanto: l’abbiamo fatto e siamo molto felici per i tre punti in un campo difficile contro una squadra che gioca molto bene a calcio. Abbiamo avuto pazienza e cuore: non era facile, abbiamo fatto un buon giro palla e l’attacco allo spazio. Siamo contenti. Io e Lukaku? Stiamo lavorando bene e stiamo facendo il meglio dell’Inter: dobbiamo lavorare e fare di tutto per l’Inter. I recuperi? Anche chi ha giocato poco ha dato il meglio quando è entrato: recuperare gli infortunati è importante. Sono felice per questo e per i tre punti“.