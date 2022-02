Inter, l’ex dirigente: “Brozovic e Barella sono stanchi”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Ernesto Paolillo, dirigente: “Napoli-Inter? Non per scaramanzia ma non posso non dire che il Napoli è pericoloso, queste oscillazioni di rendimento delle squadre le avremo da qui a fine campionato. Sicuramente per le prime posizioni sarà combattuto fino alla fine. Abbiamo quattro squadre che sono alla pari, insisto nel dire che c’è anche l’Atalanta. La Juventus è comunque una minaccia per tutti, ha fatto una campagna di gennaio estremamente positiva, ovviamente hanno molto da recuperare. Però con i 3 punti non si può mai dire. Gioco di pressioni? Alla fine basta un abbassamento di tensione o qualche errore nei cambi e una partita facile può diventare difficile.

Sconfitta nel derby? L’abbiamo perso perché sull’1-0 non abbiamo chiuso la partita e anche perché i cambi non sono stati all’altezza dei titolari. Ancora una volta conta molto anche la forma fisica e io non so se questi giocatori terranno fino a fine anno. Brozovic e Barella sono bravissimi ma sono stanchi perché stanno giocando tantissimo. Nuova Champions League? Indubbiamente è una formula positiva per l’UEFA perché incasserà molto di più. In questo modo potranno distribuire anche di più e rendere più ricche le società. Però si giocherà anche di più. Io ho sempre paura che si giochi troppo, siamo un po’ al limite”.