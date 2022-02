Inter, l’Uefa apre un procedimento disciplinare per violazione del FPF

Comunicato ufficiale nei sanzioni dell’Inter:

“Nell’ottobre del 2021 abbiamo spedito alla UEFA i nostri calcoli nel rispetto del break even del Financial Fair Play al 30 giugno 2021. Questi calcoli dimostrano che non abbiamo rispettato i paletti, quindi la UEFA ha chiesto altre informazioni nel novembre del 2021.

Il 17 dicembre, la UEFA ci ha comunicato che una review fatta dalla CFCB, la prima camera per il break even, ci ha riportato un significativo deficit per i periodi 2018, 2019, 2020 e 2021 e ci ha chiesto la trasmissione di altri progetti, più aggiornati, per il giugno del 2022 (che abbiamo consegnato a gennaio 2022).

Il 14 febbraio la UEFA ci ha comunicato

– la decisione di aprire procedimenti nei confronti del nostro club secondo l’articolo 12.

– l’incarico a un membro in carica che riporterà i fatti e che collezionerà tutti le evidenze rilevanti all’articolo 12

– l’invito a comparire prima della CFCB First Chamber in marzo 2022 – data da confermare – a Nyon, una volta che il membro in carica avrà riportato le conclusioni sull’Inter.

C’è un vario range di misure disciplinari che possono essere imposte […] considerando i fatti rilevati e le circostanze che hanno costituito la deviazione rispetto alle regole del Financial Fair Play, considerando anche le discussioni che si sono tenute a livello istituzionale per riformare le correnti regole, non siamo nella posizione di formulare aspettative in questo momento, nemmeno se la UEFA imporrà una sanzione come risultato di avere fallito il break even”.