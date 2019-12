Inter, Lukaku: “Il razzismo va affrontato in modo serio. Abbiamo creato una scuola calcio in Congo”

Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter, ha parlato dal palco dei Globe Soccer Awards, evento in programma a Dubai per premiare i migliori giocatori e allenatori, ma anche tutte le personalità che fanno parte del mondo del calcio: “Non vedo negativamente la mia esperienza con il Manchester United, all’Inter raccolgo i frutti di quell’esperienza e ora sono più coerente, esperto“.

Razzismo

“E’ una cosa cattiva, brutta, va affrontata in modo serio. Beneficenza? Non sono andato in Congo per ventitre anni e voglio andarci per vedere cosa fare. Per ora abbiamo contribuito alla creazione di una scuola calcio”.

Uso dei social

“I social media sono canali per mostrare la mia vita fuori dal campo, presentarmi positivamente e influenzare i giovani in questo campo. Gestisco io stesso le piattaforme di comunicazione, col prezioso supporto di un team che dall’Italia e dall’America mi invia immagini ma scelgo io il testo e lo pubblico. Voglio essere creativo”.

