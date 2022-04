Inter-Milan, i vertici arbitrali sul gol di Bennacer: “E’ stato giusto annullarlo”

Il gol di Bennacer annullato da Mariani, invitato alla on field review dal VAR Mazzoleni, fa discutere a livello di interpretazione del regolamento. La posizione di fuorigioco di Kalulu è effettivamente influente? L’opinione del designatore Rocchi e dei vertici arbitrali è ‘ok all’annullamento’, fermo restando che si tratta di un caso limite, come conferma la necessità di ricorrere a una revisione così lunga e accurata dell’episodio (tre minuti esatti). Ok annullare perché tra le linee guida consegnate da Rocchi ai suoi arbitri c’è quella, nel dubbio, di essere severi nei confronti degli attaccanti in fuorigioco nell’area piccola. Ma questa linea guida, di per sé, non basta. Per decidere se annullare o meno la rete si deve valutare l’effettiva influenza di Kalulu sulla capacità di parare di Handanovic.

Ebbene… Il caso si presta a più interpretazioni perché la ripresa da dietro la porta sembra evidenziare più che altro la volontà del rossonero di scappare via dalla traiettoria, per dare fastidio il meno possibile. Determinante ai fini della decisione è stata però la ripresa dal basso, in cui si vede il portiere che cerca di sporgersi alla propria sinistra, oltre Kalulu, per riuscire a vedere il pallone. E’ qui che Mariani opta per la punibilità del fuorigioco. La sua scelta viene approvata dai vertici arbitrali che, attenzione, ritenendo di essere comunque di fronte a un episodio borderline, non avrebbero ritenuto un errore, o quanto meno un grave errore, nemmeno la convalida del gol. Molto apprezzati poi, nelle stanze dell’AIA, l’accuratezza e i ragionamenti attraverso cui è stata fatta la valutazione, tanto che il dialogo tra Mariani e la sala Var potrebbe essere presto reso pubblico a scopo didattico e informativo.

Fonte: Sport Mediaset