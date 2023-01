Inter-Napoli 1-0, le pagelle di IamNaples.it: tante note negative

L’Inter ha battuto il Napoli 1-0 al Meazza grazie al gol di Edin Dzeko. E’ la prima sconfitta dei partenopei in campionato, la seconda in stagione. Risultato meritato per quanto visto il campo, con la squadra di Luciano Spalletti che non ha disputato una buona prestazione al rientro dopo la sosta. Le note più positive vengono da Kim e Ndombele.

Meret 6,5: Stringe i denti e va in campo nonostante la febbre, in alcune occasioni viene graziato dagli attaccanti di Inzaghi tranne che da Dzeko. Bene su Dimarco. Incolpevole sul gol, colpo di testa fortissimo e molto ravvicinato.

Di Lorenzo 5: In affanno sia quando attacca, sia quando difende. Non è la solita prova, dimostra che non è un alieno e che anche lui può sbagliare, come quando Dimarco mette il cross per Dzeko in occasione del gol. Prende anche una dolorosa pallonata in faccia.

Kim 6,5: Buona prestazione del difensore sudcoreano, commette un solo errore in anticipo in scivolata nel primo tempo, non fatale. Tiene bene su Lukaku sia a livello fisico, sia in velocità.

Rrahmani 5: Dopo un buon primo tempo, perde Dzeko in marcatura nell’errore decisivo che porta al gol vittoria dell’Inter. A livello fisico deve migliorare ancora molto.

Olivera 6: Bravo nel fraseggio, Spalletti lo manda in campo per dare più fisicità e da quella parte ci riesce. Quando attacca crea sempre situazioni interessanti, ma purtroppo per il Napoli lo fa poco.

Anguissa 5: Fa quel che può, ma è in pessima forma. Rispetto al centrocampista pre-Mondiale sembra un altro giocatore. Si fa battere troppo spesso sia quando gioca a tre, sia a due. Dal 76′ Ndombele 6,5: Fisicamente è migliorato molto, tiene da solo il centrocampo nel finale portando qualità. Palla al piede è sempre un pericolo, abbina qualità e forza fisica.

Lobotka 5,5: Le gambe non viaggiano a mille come ha abituato i tifosi nella prima parte di stagione. Non è scattante, a volte riesce a pulire la giocata e a eludere il pressing, ma non basta. Dall’85’ Simeone s.v.

Zielinski 5,5: Brutto errore al momento del tiro da un’ottima posizione, molto strano per i suoi standard. Prova ad accendersi dialogando con Kvara, ma non dà qualità alle azioni offensive. Dal 65′ Raspadori 6: Nei primi minuti perde un paio di palloni aggredito dai centrocampisti, è suo l’unico tiro in porta dei suoi, purtroppo per il Napoli troppo centrale e parato da Onana.

Politano 5: Tanta voglia e poco altro, sempre ben tenuto da Dimarco e Bastoni, non salta mai l’uomo e mette in mezzo dei cross abbastanza scontati. Dal 65′ Lozano 6: Entra in un momento complicato, prova sempre ad andare in profondità e puntare l’uomo, ma non mette qualità nella giocata. Non emerge con decisione nel caos della partita.

Osimhen 5: Acerbi, aiutato da Bastoni e Skriniar, lo tiene benissimo, riesce a partire una volta. Nella sua unica occasione viene ben tenuto da Calhanoglu. Viene poco servito dai compagni.

Kvaratskhelia 5,5: Prende tantissimi calci, nel primo tempo soprattutto un brutto fallo di Skriniar non ammonito. Si spegne sempre di più coi minuti che passano. Dal 76′ Elmas 6: Buon impatto sulla partita, se la cava bene seppur molto marcato liberando i compagni e non perdendo quasi mai il pallone.