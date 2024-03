Inter-Napoli 1-1, le pagelle di IamNaples.it: Meret e Juan Jesus i migliori

Il Napoli pareggia 1-1 sul campo dell’Inter e ora è a 45 punti in classifica, a -6 dalla Roma quinta. In vantaggio i nerazzurri con il gol di Matteo Darmian sul finire del primo tempo. Rete del pareggio firmata da Juan Jesus all’81’. Di seguito, le pagelle di IamNaples.it.

Meret 7: Coraggioso nelle uscite, bravissimo tra i pali dove più volte impedisce all’Inter di segnare anche con tiri da distanza ravvicinata. Sul gol non ha colpe.

Di Lorenzo 5,5: Gioca praticamente sempre e questo diventa un problema se la squadra non lo aiuta e lo espone agli attacchi avversari. Qualche disattenzione in fase difensiva che può costar caro, si guadagna l’angolo del gol.

Rrahmani 6,5: Diverse chiusure attente sia su Lautaro Martinez, sia su Thuram. Anche quando viene attaccato in velocità riesce a cavarsela.

Juan Jesus 7: Viene attaccato molto da Lautaro, ma è puntuale e preciso nelle chiusure, anche di testa. Segna un gol importantissimo in un momento difficile. E’ una delle migliori prestazioni stagionali.

Olivera 5: In fase offensiva è praticamente nullo. Qualche chiusura discreta, ma diversi appoggi sbagliati e Darmian soprattutto nel primo tempo lo mette molto in difficoltà. Dal 74′ Mario Rui 6: Attento in fase di copertura, mette in mezzo diversi cross interessanti per Simeone.

Anguissa 5: Ennesima prestazione sotto livello. Sembra in condizioni fisiche precarie e svuotato mentalmente. In mezzo al campo perde tanti duelli e sbaglia diversi appoggi.

Lobotka 6,5: A differenza di Anguissa è molto più attivo, si propone, prova a fare qualcosa anche a livello offensivo per aiutare gli attaccanti inserendosi con e senza palla. Bravo nelle chiusure.

Traorè 5,5: I primi due falli lo spengono, riesce a far bene quando ha la panoramica del campo davanti e parte in velocità. Ma serve di più in fase offensiva. Dal 70′ Cajuste 6: Mette la sua freschezza a disposizione della squadra e nel recupero palla dà una bella mano.

Politano 6: Non è la sua miglior partita, però prova sempre a creare pericoli alla difesa dell’Inter anche quando è isolato. Da un suo calcio d’angolo nasce il gol di Juan Jesus. Dal 91′ Ngonge s.v.

Raspadori 5,5: Prestazione generosa con pressing sia a Sommer sia all’indietro per dare una mano. Prova qualche giocata delle sue venendo incontro. Dal 74′ Simeone 6: Solita guerra con i difensori avversari in area di rigore, chiama spesso il pallone. Potrebbe incidere di più nel pressing agli avversari.

Kvaratskhelia 6: Praticamente bersagliato sistematicamente dagli avversari, purtroppo per il Napoli viene poco tutelato dall’arbitro. Manca quel guizzo capace di mettere in crisi la difesa dell’Inter, ma ci sono varie giocate di qualità nella sua partita. Dal 91′ Lindstrom s.v.

Calzona 6: Avanti con i soliti, ma forse è il caso di rivedere un po’ di più le condizioni di alcuni giocatori che stanno faticando fisicamente e mentalmente, come per esempio Anguissa e Olivera. La filosofia è quella giusta, si tenta di giocare a calcio e di recuperare un po’ di mentalità vincente. Ci sono evidenti difficoltà a centrocampo che danneggiano anche la fase difensiva e quella offensiva. Jesper Lindstrom, entrato a pochi minuti dalla fine per Kvara, commette un errore grossolano che avrebbe potuto dare un esito finale diversa. Il trequartista danese resta un oggetto misterioso con più ombre che luci. Contro l’Atalanta per capire cosa vuole fare il Napoli: se vuole la Champions, dovrà iniziare a vincere.

Nico Bastone