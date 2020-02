Inter-Napoli, arbitra Calvarese: l’ultima volta fu un pari contro il Genoa pochi giorni dopo l’ammutinamento

Domani si disputerà allo stadio Giuseppe Meazza la semifinale di andata di Coppa Italia tra Inter e Napoli. Due squadre che vivono un momento completamente differente: i nerazzurri hanno appena vinto il derby contro il Milan 4-2, superato la Lazio in classifica e raggiunto la Juventus; i ragazzi di Gattuso, invece, hanno perso in casa contro il Lecce, complice una prestazione al di sotto delle aspettative e un arbitraggio non di alto livello. Tuttavia, la Coppa Italia per le big dura al massimo cinque partite, dunque i valori -tecnici e non- si allineano quasi completamente.

L’arbitro della sfida sarà Gianpaolo Calvarese, della sezione di Teramo.

Questi i precedenti di Calvarese con il Napoli:

Napoli-Catania 2-0 il 2 febbraio 2013

Fiorentina-Napoli 1-2 il 30 ottobre 2013

Sassuolo-Napoli 0-2 il 16 febbraio 2014

Udinese-Napoli 1-1 il 19 aprile 2014

Napoli-Genoa 2-1 il 26 gennaio 2015

Napoli-Atalanta 1-1 il 22 marzo 2015

Cagliari-Napoli 0-5 l’11 dicembre 2016

Napoli-Udinese 4-2 il 18 aprile 2018

Napoli-Bologna 3-2 il 29 dicembre 2018

Fiorentina-Napoli 0-0 il 9 febbraio 2019

Roma-Napoli 1-4 il 31 marzo 2019

Napoli-Genoa 0-0 il 9 novembre 2019

Calvarese ha vinto il premio miglior arbitro della Serie B della stagione 2011/12. Con lui ad arbitrare, il Napoli è imbattuto: il bilancio, infatti, è di otto vittorie e quattro pareggi. Uno di questi pareggi è arrivato questa stagione, pochi giorni dopo l’ammutinamento nel postpartita contro il Salisburgo, ovvero lo 0-0 casalingo contro il Genoa. Calvarese è stato anche l’arbitro di partite che hanno segnato parecchio l’esperienza di Maurizio Sarri al Napoli: la vittoria per 0-5 contro il Cagliari in trasferta, oppure il 4-2 all’Udinese tre giorni prima dello scontro diretto a Torino, contro la Juventus. In quel pazzo mercoledì, il Napoli si ritrovò prima a essere lontano nove punti dai bianconeri, poi ad accorciare a -4.

Nico Bastone