Inter-Napoli, cattive notizie per Inzaghi: problemi fisici per Lautaro

Possibili brutte notizie in arrivo per Simone Inzaghi in vista del prossimo appuntamento di campionato Inter-Napoli di domenica. Si fermano Alexis Sanchez e Lautaro Martinez, entrambi impegnati in Sudamerica con le rispettive Nazionali. Per il cileno potrebbe essere l’ennesima tegola, mentre dall’Argentina arrivano notizie confortanti per il classe 1997.

Nel corso della gara del Cile contro l’Ecuador, Alexis Sanchez si è dovuto fermare per un problema muscolare alla gamba destra. Poco dopo l’espulsione di Arturo Vidal, l’attaccante ha sentito il muscolo tirare e ha attirato l’attenzione dello staff cileno per poter chiedere il cambio. La faccia sconsolata non rassicura, ma nelle prossime ore il calciatore sarà a Milano e potrà effettuare tutti gli gli esami strumentali del caso per capire meglio l’entità dell’infortunio. Meno grave appare la situazione di Lautaro Martinez: il nerazzurro è stato sostituito contro il Brasile nell’intervallo a causa dei tanti colpi ricevuti. Per il Toro non dovrebbe essere niente di preoccupante. Lo riporta TMW.