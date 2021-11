Inter-Napoli, Inzaghi potrebbe optare per Lautaro e Correa titolari

La Gazzetta dello Sport scrive a proposito delle possibili scelte del tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, in vista della sfida contro il Napoli: “Trattasi di rebus, di quelli che non li risolvi con una semplice occhiata. Simone Inzaghi ha bisogno di andare a fondo, è un gioco d’incastri. Davanti ci sono due partite vitali, per campionato e Champions League. E tre attaccanti le cui forze vanno gestite. Il ragionamento è intorno a Edin Dzeko e non è il primo allenamento svolto in gruppo ad Appiano, proprio ieri, a dover ingannare. Chiamatela possibilità , tentazione, per certi versi curiosità. Di sicuro è una valutazione: con il Napoli a partire titolari potrebbero essere Lautaro e Correa, con il bosniaco in panchina pronto a subentrare”.