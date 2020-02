Inter-Napoli, massima attenzione delle autorità verso la Curva nerazzurra

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla della situaione all’interno dei gruppi organizzati interisti. Le autorità hanno deciso di tenere alta l’attenzione in vista della gara di Coppa Italia tra Napoli e Inter: “Le autorità di Pubblica Sicurezza due giorni fa hanno deciso di vietare la vendita dei biglietti ai residenti in Campania, anche se in possesso di tessera del tifoso: l’unica eccezione riguarda i titolari della tessera SiamoNoi e i soci degli Inter Club. Il numero degli ultrà azzurri, quindi, stavolta sarà molto limitato. La Questura non ha alzato l’allerta in modo particolare rispetto alle partite per così dire «normali», ma è pur vero che i tafferugli tra ultrà nerazzurri (più infiltrati del Nizza) e agenti prima del derby di domenica sera ha confermato che la curva interista sta vivendo una fase di grande ebollizione e che l’attenzione delle forze dell’ordine deve restare alta”.