Inter, Perisic convince il Bayern Monaco: sarà riscattato con un probabile sconto

Alla fine un accordo si troverà: Inter e Bayern Monaco raggiungeranno l’intesa per la permanenza di Ivan Perisic in Baviera. Un affare che ai nerazzurri frutterà un incasso per il riscatto di circa 15-20 milioni. Il buon rendimento di Perisic ha convinto i bavaresi a riscattarlo, mentre i nerazzurri spingono per l’addio in modo da risparmiare l’ingaggio pesante da 4,6 milioni a stagione (contratto fino al 2022). Per questo motivo si va verso uno sconto sull’iniziale prezzo pattuito. A riportarlo è il Corriere dello Sport–