Niente ritorno all’Inter per Andrea Pinamonti. Come già raccontato, infatti, la Lega aveva dato l’ok al ritorno dell’attaccante in nerazzurro , dopo l’addio della scorsa estate. Dopo le iniziali resistenze del Genoa, però, negli ultimi minuti è arrivato il no finale del club di Preziosi. Trattativa, dunque, saltata in via definitiva.

fonte: tmw