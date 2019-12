Inter, Samaden: “Il debutto di Esposito a San Siro vale tanti scudetti. Sul percorso con la Primavera…”

Intervistato da Inter Tv, Roberto Samaden ha rilasciato un’interessante intervista:

“È stato un anno positivo, ma questo succede da anni: i risultati contano, ma vedere un ragazzo come Esposito giocare in prima squadra e iniziare a mettere piede a San Siro vale tantissimi scudetti. A noi piace investire e pensare che il percorso formativo non sia fatto solo di campo ma anche di esperienza al di fuori di esso, i confronti internazionali sono importanti. Il nostro obiettivo deve essere quello di far crescere in miglior modo le ragazze e i ragazzi. Con la Primavera abbiamo scelto di far giocare una squadra molto giovane: percorso altalenante, ma permette ai ragazzi di crescere meglio. Questo è l’obiettivo che abbiamo fissato con Piero Ausilio e Dario Baccin: bisogna cercare di far in modo che i ragazzi facciano esperienza in categorie superiori”