Inter-Sassuolo 0-2: Raspaodri-Scamacca firmano il successo dei neroverdi

Clamorosa vittoria del Sassuolo in casa dell’Inter. Dionisi riesce a battere i nerazzurri in casa, proprio come fatto con Juventus e Milan. I gol sono di Raspadori e Scamacca. Tante occasioni anche per fare lo 0-3 nel finale in contropiede. Per Inzaghi una brutta sconfitta, nonostante un grande sforzo soprattutto all’inizio del secondo tempo coi tre attaccanti. Ma l’imprecisione dei vari Lautaro, Sanchez e Dzeko e un grande Consigli hanno fatto la differenza. Il Napoli domani potrebbe superare i nerazzurri e portarsi a pari punti col Milan.