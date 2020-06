Inter, stallo totale con il Barça per Lautaro: il Toro via solo per l’intera clausola rescissoria

Sulle pagine di Tuttosport si parla del futuro di Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter da tempo ormai nel mirino del Barcellona. Il continuo tira e molla delle ultime settimane – scrive il quotidiano – ha distratto l’argentino, magari anche solo a livello inconscio. A confermare la teoria ci sarebbe la prestazione negativa con il Napoli, partita nella quale il Toro ha deluso. La spia sarebbe non tanto la prestazione tecnica in sé, quanto piuttosto l’atteggiamento rinunciatario per uno che, invece, ha sempre abbinato grinta e carattere alla qualità delle giocate.

Stallo con il Barcellona – La trattativa con il Barça al momento è di totale stallo. La dirigenza nerazzurra ha fatto capire che l’Inter non intende fare sconti a differenza di quanto era stato ipotizzato fra febbraio e marzo quando iniziarono le trattative col Barcellona su basi differenti (soldi più contropartite). Se il Barcellona vuole Martinez dovrà pagare la clausola. Una presa di posizione forte, anche perché l’Inter non vuole trovarsi spiazzata a metà della ripresa del campionato: meglio attendere metà-fine agosto per tornare a sedersi al tavolo a trattare