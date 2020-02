Inter, subito in campo in vista del match con il Napoli: lavoro di scarico per i nerazzurri

In casa Inter regna l’entusiasmo dopo aver aver dipinto Milano nerazzurra dopo il trionfo di ieri nel derby contro il Milan. Il morale è alle stelle, ma ora testa al Napoli per la semifinale di Coppa Italia, sicuramente un obiettivo stagionale per Antonio Conte.

La squadra si è ritrovata ad Appiano Gentile per il lavoro di scarico e per prepara la gara contro gli azzurri, reduci da una dolorosa sconfitta in casa con il Lecce. E’ iniziato tour de force per l’Inter, che dopo i partenopei incontrerà la Lazio in campionato domenica. Gara molto importante per entrambe le squadre che inseguono la capolista Juve. Lo riporta l’Ansa.